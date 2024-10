Exponierte Schmuckdesigner aus dem In- und Ausland arbeiteten bereits für einige Monate in Erfurt. Jetzt ist das Amt des Stadtgoldschmieds wieder neu zu besetzen.

Erfurt - Die Thüringer Landeshauptstadt sucht einen neuen Stadtgoldschmied. Bis zum 24. November können sich Schmuckdesignerinnen und -designer dafür bewerben, wie die Erfurter Stadtverwaltung mitteilte. Das Amt ist aus dem Erfurter Schmucksymposium hervorgegangen und wird seit 1994 regelmäßig ausgeschrieben.

Nach der öffentlichen Ausschreibung und der Entscheidung der Jury in diesem Dezember wird das Amt vom 4. Mai bis zum 3. August 2025 besetzt. Für diese Zeit wird den Angaben nach ein Stipendium in Höhe von insgesamt 4.000 Euro vergeben. Dazu werden eine Gästewohnung sowie eine Goldschmiedewerkstatt in den städtischen Künstlerwerkstätten kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bisherige Stadtgoldschmiedinnen und Stadtgoldschmiede waren unter anderen Helen Britton (Australien/Deutschland, 2007), Volker Atrops (Deutschland, 2009) oder Sarah Ordoñez (Mexiko, 2022) – alle exponierte Schmuckdesignerinnen und -designer.