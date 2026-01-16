Trotz Baustellen und Fachkräftemangels steigt die Zahl der Fahrgäste in Erfurt weiter. Wie durch Neueinstellungen der Betrieb stabilisiert wurde.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe haben im vergangenen Jahr erneut ein Plus bei den Fahrgastzahlen verzeichnet. (Archivbild)

Erfurt - Die Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) haben im vergangenen Jahr rund 60,7 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind etwa 1,4 Millionen mehr als im Jahr zuvor und entspricht einem Zuwachs von 2,4 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Damit halte der positive Trend nach dem Rekordjahr 2024 weiter an. Vor allem das Abo-Geschäft habe zu dem Zuwachs beigetragen.

Den Angaben nach nutzten zum Jahresende rund 61.000 Menschen ein Abonnement und damit etwa 3.000 mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark nachgefragt sei weiterhin zudem das Deutschlandticket - einschließlich des Job- und Semestertickets. Rund 57.000 Fahrgäste seien damit regelmäßig unterwegs gewesen.

Der Betriebsalltag sei auch im vergangenen Jahr von Baustellen und Fachkräftemangel geprägt gewesen, hieß es weiter. 69 neue Fahrer wurden dem Unternehmen zufolge eingestellt. Dadurch seien frühere Fahrplanreduzierungen weitgehend zurückgenommen worden.