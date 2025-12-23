50 Buden, ein volles Programm und ein besonderes Sicherheitskonzept: Der Erfurter Weihnachtsmarkt hatte in diesem Jahr wieder viel zu bieten. Die Stadt zieht nun Bilanz.

Erfurt - Den Weihnachtsmarkt in der Erfurter Altstadt haben in diesem Jahr mehr Menschen besucht als im Vorjahr. In der Zeit vom 25. November bis 22. Dezember bummelten 1,4 Millionen Menschen über den Domplatz, wie die Stadt Erfurt mitteilte. Das sei ein Zuwachs von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der besucherstärkste Tag war demnach der 13. Dezember: An dem Samstag füllten knapp über 92.000 Menschen den Markt.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt verlief in diesem Jahr zudem über die ganze Zeit hinweg „ruhig, sicher und ohne besondere Vorkommnisse“, wie es in der Mitteilung hieß. Neben 150 Buden und einem vollen Programm gab es auf dem Markt ein besonderes Sicherheitskonzept: Erstmals war eine spezielle App im Einsatz, über die sich unter anderem der Sicherheitsdienst alarmieren lässt. Die „SafeNow“-App wurde in Erfurt erstmals auf dem Oktoberfest eingesetzt.

Zum feierlichen Abschluss am Montagabend kamen den Angaben zufolge mehrere Tausend Menschen zusammen, um gemeinsam mit zwei Kneipenchören bekannte Advents- und Weihnachtslieder anzustimmen. Nun sollen die Abbauarbeiten beginnen: In den kommenden Tagen werden Marktstände, Pyramide, Adventskranz, Weihnachtskrippe sowie die Schaustellerbetriebe zurückgebaut.