Am Wochenende findet auf dem Alten Markt in Magdeburg wieder eine größere Veranstaltung statt. Wie wird das Areal gesichert?

In Magdeburg wird wieder auf Betonklötze rund um den Alten Markt gesetzt.

Magdeburg - Beim Magdeburger Stadtfest setzt der Veranstalter am Wochenende auf dem Alten Markt auf erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Das Konzept sei gemeinsam mit der Stadt und der Polizei überarbeitet worden, das Stadtfest werde noch besser gesichert, sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Elbecon Event & Concert GmbH, Florian Seidel.

Von Freitag bis Montag findet das Stadtfest statt. Vor knapp einem halben Jahr waren auf dem Alten Markt sechs Menschen bei einem Anschlag getötet und mehr als 300 Personen verletzt worden. Der Täter war zwischen einer Fußgängerampel und einer Betonblocksperre auf den Weihnachtsmarkt gefahren. Damals hatte eine andere Gesellschaft den Markt betrieben.

Mehr Sicherheitspersonal

Man habe lange überlegt, ob man die Veranstaltung durchführe oder nicht, sagte Seidel. Es habe letztlich viele positive Impulse aus der Stadtbevölkerung gegeben. „Wir blicken nach vorn.“

Rund um das Veranstaltungsgelände sind Betonblöcke aufgebaut worden. Am Wochenende wird mehr Sicherheitspersonal eingesetzt als in der Vergangenheit, auch mobile Sperren soll es geben. „Die Bürger sollen sich sicher fühlen“, sagte Seidel. Man werde am Freitag nochmals mit einem Kleinwagen testen, ob man noch irgendwo durchkomme und ob es Sicherheitslücken gebe.