Sie organisieren Bildungsreisen, Vorträge, besuchen Schulklassen und entwickeln Bildungsprogramme gegen das Vergessen: Privatpersonen und Vereine werden heute in Berlin ausgezeichnet.

Erinnerung an jüdisches Leben: Preise für Engagierte

Berlin - Petra Michalski und Steffen Hänschen aus Berlin gehören zu den diesjährigen Preisträgern der Obermayer Awards. Die Preise werden am Abend im Roten Rathaus von der Obermayer-Stiftung mit dem Berliner Abgeordnetenhaus und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verliehen, wie es in einer Mitteilung hieß. Weitere Preisträger sind demnach Harald Höflein und Anja Listmann aus Hessen sowie die Vereine Augen auf Oberlausitz aus Sachsen und die Schalker Fan-Initiative aus Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen.

Der Preis würdigt seit 25 Jahren Menschen und Organisationen, die die jüdische Geschichte und Kultur in ihren Gemeinden bewahren, sich gegen die Verbreitung von Hass, Diskriminierung, Antisemitismus und Rassismus engagieren oder sich für die Verständigung zwischen verschiedenen Gruppen einsetzen.

Engagement in Erinnerungsarbeit

So besucht Petra Michalski seit 2010 Schulklassen und erzählt die Geschichte ihres inzwischen verstorbenen Mannes, dessen Familie vor den Nationalsozialisten fliehen und untertauchen musste. Der Buchautor und Reiseleiter Steffen Hänschen zeigt den Angaben zufolge unter anderem bei Bildungsreisen Stätten des Holocaust in Polen, Litauen und der Westukraine und bringt Teilnehmern die jüdische Geschichte dieser Länder näher.

Auch der Lehrer Harald Höflein aus Ober-Ramstadt und die ehemalige Lehrerin Anja Listmann engagieren sich für die Erinnerungsarbeit. Höflein entwickelt unter anderem Fortbildungsformate und Unterrichtsmodelle. Listmann ist Beauftragte für jüdisches Leben in Fulda und initiierte unter anderem Programme für Schüler, in denen sie die Geschichte des jüdischen Lebens in ihrer Stadt erforschen.

Preis wird seit 2000 vergeben

Der Verein Augen auf aus Zittau engagiert sich etwa mit Sportveranstaltungen, Kulturfestivals und Bildungsprogrammen gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Antisemitismus und Antiziganismus. Die Schalker Fan-Initiative beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit Erinnerungsarbeit, betreibt Bürgerwissenschaft zur Geschichte des Nationalsozialismus und setzt sich mit Lesungen, Filmabenden, Diskussionen, Vorträgen, Workshops und Fußballspielen für Integration und gegen Rassismus ein.

Die Obermayer Awards wurden im Jahr 2000 von Arthur S. Obermayer (1931-2016), einem amerikanischen Unternehmer und Philanthropen, und seiner Frau ins Leben gerufen. Das Preisgeld liegt den Angaben zufolge bei jeweils 1000 Euro.