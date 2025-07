Berlin - Der erkrankte Cheftrainer Jag Bal hat bei Instagram Einblicke in die Gründe für seine Auszeit bei den Footballern von Berlin Thunder gegeben. „Die vergangenen zwei Jahre, egal ob in Köln oder in Berlin, waren vom organisatorischen Standpunkt her sehr schwierig“, schrieb der Kanadier. „Das Arbeitsumfeld an beiden Orten erschwerte die Arbeit, und die ständigen Störungen beeinträchtigten meine körperliche und geistige Gesundheit erheblich.“

Es blieb zunächst unklar, ob es sich um einen dauerhaften Abschied handelt. Bal bedankte sich aber bei allen, mit denen er zusammengearbeitet hat und schloss mit: „Macht es gut“.

Ärzte raten zu Auszeit

Als Trainer trage man in jeder Saison eine schwere Last, schrieb der Head Coach. Die Probleme im Umfeld setzten ihm offensichtlich extrem zu. „Ich stand unter einem Stress und einer Angst, die einfach nicht mehr zu bewältigen waren“, schrieb der Trainer, der im Januar relativ kurzfristig erneut das Amt des Cheftrainers bei der Mannschaft aus der European League of Football (ELF) übernahm. „Nach Rücksprache mit meinen Ärzten war klar, dass eine krankheitsbedingte Auszeit die richtige Entscheidung für meine Gesundheit und meinen Seelenfrieden war.“

Von Seiten von Thunder gab es zunächst keine Reaktion. Der zuletzt sportlich strauchelnde Club hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass Bal seine Tätigkeit krankheitsbedingt vorübergehend niederlegen müsse.

Im Streit um die Zukunft der ELF haben unterdessen drei Führungskräfte um Patrick Esume ihren Rückzug angekündigt. Der ehemalige Profi und bekannte TV-Experte wird sein Amt als Commissioner der American-Football-Liga zum Saisonende aufgeben, wie seine Anwältin mitteilte. Grund für Esumes Schritt seien „unüberbrückbare Differenzen“ mit dem Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica.