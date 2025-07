Eine Kerze entfacht in Nienburg in einem Restaurant einen Brand. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Ein Polizist verletzt sich bei dem Einsatz.

Restaurantbrand in Nienburg - Polizist leicht verletzt

Eine Kerze setzt die Deckendekoration eines Restaurants in Nienburg in Brand. (Symbolbild)

Nienburg - Beim Brand in einem Restaurant in Nienburg (Landkreis Nienburg/Weser) ist in der Nacht ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte eine Passantin gegen 3.00 Uhr das Feuer gemeldet. Beim Einschlagen einer Fensterscheibe zog sich der Beamte leichte Verletzungen zu.

Laut Polizei war eine brennende Kerze der Deckendekoration die Ursache des Feuers. Die Deckendekoration im Restaurant hatte daraufhin Feuer gefangen. Ein Vollbrand entstand allerdings nicht, die Feuerwehr löschte die Flammen. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.