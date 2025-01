Havelberg - Die Geschichte des Handwerks erzählt das Prignitz-Museum im Dom von Havelberg in einer Erlebnis- und Aktionsausstellung für die ganze Familie. Die Schau „Handwerk - Werke der Hand“ soll bis zum Internationalen Museumstag am 18. Mai präsentiert werden, wie der Landkreis Stendal als Träger des Museums mitteilte. Demnach basiert die Ausstellung auf dem Archiv historischer Alltagsfotografie, das sich unterschiedlichen Gewerken in ihrer Entwicklung vom Mittelalter bis in die heutige Zeit widmet. Der Bogen spanne sich von den Zunftzeiten bis in die Digitalisierung, hieß es.

Den Angaben zufolge gibt es neben Fotografien aus dem Zeitraum von 1860 bis in die Gegenwart unter anderem interaktive Module und Mitmach-Spiele. Besucherinnen und Besucher sollen selbst mit ihren Händen aktiv werden, wie es hieß. Exponate aus der museumseigenen Sammlung ergänzen die Schau.

Das Archiv historische Alltagsfotografie umfasst nach eigenen Angaben eine Sammlung von mehreren Hunderttausend privaten Fotografien aus ganz Europa. Die Fotos dokumentieren vor allem den Alltag in verschiedenen Zeitepochen, aber auch besondere Anlässe und Erlebnisse.