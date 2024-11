Hainewalde - Deutsche Ermittler haben ein Drogen-Labor in Hainewalde (Landkreis Görlitz) ausgehoben und in Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei vier Beschuldigte festgenommen. Das teilte die Polizei Sachsen mit. Die Verdächtigen sollen in einer Wohnung in Hainewalde ein Crystal-Labor betrieben haben.

In Sachsen nahmen die Ermittler den 35 Jahre alten Wohnungsinhaber sowie einen 59 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen fest. Tschechische Beamte fassten einen 31- und einen 39-Jährigen im Zug auf dem Weg nach Liberec. Es handelt sich laut Polizeiangaben um eine tschechische Tätergruppe, die grenzübergreifend tätig war. In der Wohnung stellte die Polizei den Angaben zufolge eine nicht geringe Menge Crystal Meth sowie Bargeld, verschiedene Chemikalien und das Labor sicher.