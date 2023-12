Ermittlungen gegen Drogen-Bande: 41-Jähriger in U-Haft

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Halle - Bei Wohnungsdurchsuchungen von mutmaßlichen Dealern in Halle hat die Polizei rund 1,6 Kilogramm Cannabis gefunden. Zudem seien kleinere Mengen Amphetamin und Meth, eine Schreckschusswaffe und ein Elektroschocker sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Vortag seien insgesamt vier Wohnungen durchsucht worden.

Ermittelt werde gegen fünf Männer aus Halle im Alter von 18 bis 41 Jahren. Der Älteste von ihnen sei festgenommen worden. Bei einer Vorführung vor den Haftrichter am Freitag habe er versucht, zu fliehen. Polizisten hätten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung stoppen können. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.