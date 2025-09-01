Zwei Männer starten mit einem Kleinflugzeug in Brandenburg. Das Flugzeug stürzt kurz darauf in ein Maisfeld. Wie ist der Stand in dem Fall?

Niederer Fläming - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Fläming mit zwei Toten ist die Ursache noch unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte eine Polizeisprecherin. Sie verwies darauf, dass die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig die Ermittlungen übernommen habe. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 62 und 66 Jahren, waren bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das Flugzeug war unweit des Flugplatzes Reinsdorf in der Gemeinde Niederer Fläming (Landkreis Teltow-Fläming) kurz nach dem Start in ein Maisfeld gestürzt.