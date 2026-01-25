Nach dem Fußballspiel zwischen Magdeburg und Dresden laufen mehrere Verfahren. Was im Stadion und in der Stadt passiert ist.

Magdeburg - Nach dem Ost-Duell der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ermittelt die Polizei in mehreren Verfahren. In der Halbzeitpause kam es im Außenbereich des Stadions zu Ausschreitungen durch Anhänger des FCM gegen eingesetzte Polizeikräfte, wie die Polizei mitteilte. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.

Während des Spiels war zudem mehrfach Pyrotechnik durch beide Fanlager abgebrannt worden. Weiterhin kam es laut der Polizei im Magdeburger Stadtgebiet zu weiteren Straftaten wie zu einer räuberischen Erpressung und Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen zu allen Sachverhalten dauern an, hieß es.

Am Samstag waren mehrere hundert Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bundesländern sowie Kräfte der Bundespolizei in Magdeburg im Einsatz gewesen. Dresden hatte die Partie mit 2:1 gewonnen.