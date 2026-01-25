In der Nacht zu Sonntag beruhigt sich die Unfalllage auf Niedersachsens Straßen. Zum Montag hin rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit Schneefall.

In Niedersachsen ist es in der Nacht zu weniger Unfällen durch Glätte gekommen. (Archivbild)

Hannover - Nach vielen Glätteunfällen zu Beginn des Wochenendes hat sich die Situation auf Niedersachsens Straßen in der Nacht zu Sonntag zunächst beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zu keiner auffälligen Unfalllage aufgrund des Wetters.

Bis in den späten Sonntagvormittag kann es jedoch weiterhin zur Glätte auf den Straßen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch die Polizei warnt weiterhin vor Glätte auf den Fahrbahnen.

Minustemperaturen in der Nacht

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen weitestgehend auf bis zu minus drei Grad. In den Bergen können Temperaturen bis minus sechs Grad fallen. Schneefall zieht in der Nacht vom Südosten her auf und breitet sich im Laufe des Tages flächendeckend im gesamten Bundesland aus.

Der DWD rechnet derzeit mit zwei bis sieben Zentimetern Schnee. Vereinzelt kann es auch zu 15 Zentimetern Neuschnee kommen. Am Montag bestehe nur noch eine geringe Gefahr durch Glätte auf den Straßen, teilte der DWD weiter mit.