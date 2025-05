Coburg - Das Nebengebäude eines im April abgebrannten Lokschuppens in Coburg ist bei einem weiteren Feuer stark beschädigt worden. Der Schaden werde auf rund 100.000 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das leerstehende Gebäude bereits komplett in Flammen, die Einsatzkräfte ließen es kontrolliert abbrennen. Ein Teil der Bundesstraße 4 und die Zugstrecke in Richtung Bad Rodach dürften noch bis in die Morgenstunden gesperrt bleiben. Die Kripo ermittelt zur Brandursache und einem möglichen Zusammenhang mit dem Lokschuppen-Brand im April.

Das Feuer in dem verlassenen Lokschuppen war vor zwei Wochen ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig nieder und wurde wegen Einsturzgefahr teilweise abgerissen. Auch in diesem Fall wurde der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt.