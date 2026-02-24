Mit einem gestohlenen Auto fahren drei Unbekannte in ein Juweliergeschäft und entkommen zu Fuß mit dem Diebesgut. Auf der Suche nach den Tätern richtet die Polizei eine eigene Gruppe ein.

Stuhr - Nach einem spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stuhr (Landkreis Diepholz) fahndet die Polizei weiter nach drei unbekannten Tätern. Zur Aufklärung des Falls hat die Polizeiinspektion Diepholz nun eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe mit dem Namen „EG Saab“ eingerichtet.

Die Ermittler prüfen auch mögliche Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in der Region, darunter einem Einbruch in eine Bank in Stuhr in der Woche zuvor.

Rückwärts mit Fahrzeug in Juweliergeschäft

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter in der Nacht zum Samstag gegen 3.30 Uhr mit einem gestohlenen Wagen rückwärts durch die Eingangstür des Geschäfts an der Syker Straße gefahren. Im Inneren schlugen sie gezielt Vitrinen und Schaufenster ein und entwendeten Schmuck. Angaben zur genauen Beute machte die Polizei nicht. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut zu Fuß. Das verwendete Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit am Tatort zurück und wurde sichergestellt.

Zu der Ausbeute der Einbrecher macht die Polizei noch keine genauen Angaben und bittet Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden.