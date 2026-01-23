Erneut demonstrieren Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin für die Kurden in Nordsyrien. Sie ziehen durch die Stadt zur Parteizentrale der CDU.

Berlin - Auch am Freitag sind Hunderte Menschen vom Brandenburger Tor aus durch Berlins historische Mitte gezogen, um auf die angespannte Lage in Nordsyrien aufmerksam zu machen. Die Polizei sprach am Abend von rund 800 prokurdischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Angemeldet waren 500. Die Versammlung laufe störungsfrei, hieß es. Schon an den Vortagen war es zu Aufzügen gekommen, am Mittwoch etwa mit rund 1.000 Protestierenden.

Anlass für die Demonstration ist nach Angaben der Veranstalter die aktuelle Situation der Kurden in Syrien und die Angst vor einer weiteren Eskalation. Regierungstruppen und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) liefern sich Kämpfe um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle in Nord- und Ostsyrien. Trotz des offiziellen Waffenstillstands gebe es weiter Angriffe auf die kurdischen Gebiete, lautete die Kritik. Der kurdisch verwaltete Nordosten Syriens ist als Rojava bekannt.