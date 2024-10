Mehrere Berliner Schulen haben in den vergangenen Tagen Drohmails erhalten. Erst vor einem Monat waren E-Mails mit Drohungen an mehreren Schulen eingegangen. Was ist bislang bekannt?

Berlin - An mehreren Berliner Schulen sind erneut Drohmails eingegangen. Die Nachrichten seien am Sonntag und am Montag bemerkt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Eine intensive Prüfung ergab, dass diese nicht ernst zu nehmend seien. Dennoch seien sicherheitshalber an einigen Einrichtungen Maßnahmen durchgeführt worden.

Die Polizei machte keine Angaben darüber, welche und wie viele Schulen genau betroffen sind. Ebenso blieb offen, welche Maßnahmen ergriffen wurden.

Erst Anfang September hatten mehrere Schulen Drohmails erhalten, die sich ebenfalls nicht als ernst zu nehmend herausstellen. Ein Zusammenhang zwischen den Mails von September und den neuen Mails werde geprüft. Zunächst gab es aber keine Anzeichen dafür, sagte die Polizeisprecherin.