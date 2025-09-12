Wieder sorgt eine nächtliche Farbschmiererei am Landtag für Aufregung. Schon vor einem Jahr führte ein ähnlicher Vorfall zu Diskussionen.

Die Gaza-Parole neben dem Eingang einer Krippe wurde bereits weitestgehend entfernt.

Hannover - Ein Gebäude des niedersächsischen Landtags ist erneut mit einer propalästinensischen Parole beschmiert worden. Ein Täter brachte in der Nacht gegen 0.48 Uhr den Schriftzug „Free Gaza“ an einem Erweiterungsgebäude in der Nähe der Marktkirche an, wie Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) mitteilte.

Die Tat habe etwa eine Minute gedauert und sei dem Sicherheitsdienst des Landtags über die Videoüberwachung sofort aufgefallen. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, sei der Täter jedoch bereits geflohen. Die Landtagsverwaltung habe den Schriftzug inzwischen weitestgehend entfernt.

Vorfall erinnert an Farbattacke vor einem Jahr

Bereits im September vergangenen Jahres hatten sechs Vermummte die Parole „Free Gaza“ und rote Dreiecke der islamistischen Hamas auf die Fassade des sogenannten Leineschlosses in Hannover gesprüht. Die notwendige Reinigung und Sanierung an dem historischen Gebäude war langwierig und kostete rund 70.000 Euro.

Einen der Täter machte die Polizei ausfindig. Der 25-Jährige wurde vor wenigen Tagen zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. Der Vorfall führte zu Diskussionen über die Sicherheitsmaßnahmen am Landtag.