Wieder mal ruft ein rätselhafter Knochenfund am Weserufer die Ermittler auf den Plan. Was steckt hinter dem Fund bei Grohnde? Besteht eine Verbindung zu früher gefundenen Leichenteilen?

Grohnde - Im Bereich des Weserufers bei Grohnde ist erneut ein größerer Knochen gefunden worden. Eine Zeugin meldete den Fund in dem Ortsteil der Gemeinde Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) am Neujahrstag der Polizei, wie diese erst jetzt mitteilte. Der Knochen lag demnach auf einem Feld nahe dem Fluss und wurde spurenschonend geborgen.

Derzeit werde untersucht, ob es sich um einen menschlichen Knochen handelt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei prüfe zudem, ob ein Zusammenhang mit Leichenteilen besteht, die in der zweiten Jahreshälfte 2025 aus der Weser geborgen worden waren. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern an.