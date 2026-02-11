Führerscheinprüfungen gibt es derzeit ständig – doch fast jeder Zweite fällt durch. Was steckt hinter den hohen Durchfallquoten in Sachsen-Anhalt und warum melden sich aktuell weniger Fahrschüler an?

In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Theorie-Prüfungen für den Führerschein. Aber die Durchfallquote bleibt weiter hoch. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Zahl der theoretischen Prüfungen für Führerscheine ist sowohl bundesweit als auch in Sachsen-Anhalt auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Wie der TÜV-Verband mitteilte, wurden im vergangenen Jahr knapp 47.500 theoretische Prüfungen abgenommen. Das sind etwa 900 Theorieprüfungen mehr als im Jahr zuvor. Bei den praktischen Fahrprüfungen stieg die Zahl um mehr als 3.000 auf über 42.600.

Hoch bleibt allerdings auch die Zahl der nicht bestandenen Prüfungen. Während bundesweit die Durchfallquote bei den Theorieprüfungen bei 41 Prozent lag, waren es in Sachsen-Anhalt 45 Prozent. Das ist nach Berlin die zweithöchste Quote an nicht bestandenen Theorieprüfungen. Auch bei den praktischen Prüfungen liegt die Durchfallquote bei 36 Prozent in Sachsen-Anhalt. Nach den Stadtsaaten Berlin und Hamburg sowie dem Saarland ist auch das eine der höchsten Anteile in Deutschland.

Fahrschulen berichten von großen Einbrüchen bei Anmeldungen

Die aktuellen Zahlen kommen mitten in einer Debatte darüber, wie der Führerschein günstiger werden kann - dazu plant Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) eine Reform. Der Fahrlehrerverband Sachsen-Anhalt hatte Anfang des Monats die Pläne kritisiert. Viele Fahrschulen berichteten von Einbrüchen der Anmeldezahlen von bis zu 70 Prozent, sagte Verbandsvorsitzender Reiner Nuthmann.

In der Vergangenheit hatte der Verband die gestiegenen Quoten bei den nicht bestandenen Prüfungen auch mit einem steigenden Migrationsanteil bei den Prüflingen zu erklären versucht. Bei den Theorieprüfungen seien teils Probleme zu erkennen bei denjenigen, die Deutsch nicht als Muttersprache gelernt hätten.