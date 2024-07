Zur Zeugnisvergabe am 17. Juli werden in Berlin wieder Sorgentelefone für Schüler und Eltern angeboten. (Symbolbild)

Berlin - Der Tag der Zeugnisvergabe kann bei Schülern und Eltern unterschiedliche Emotionen auslösen. Um Gefühle wie Kummer und Fragen aufzufangen, bieten in Berlin wieder Experten an Sorgentelefonen Hilfe an, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie mitteilte. Am 17. Juli, dem Tag der Zeugnisvergabe, sollen dabei Tipps und Hinweise zum Umgang mit den Zeugnisnoten vermittelt werden. Erreichbar sind die Mitarbeiter am nächsten Mittwoch zwischen 10.00 und 13.00 Uhr.

Telefone für verschiedene Schulformen

Je nach Schulform werden unterschiedliche Nummern angeboten. Unterteilt wird das Hilfsangebot in Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Zudem gibt es eigene Nummern für Schulen mit sonderpädagogischem

Förderschwerpunkt und berufliche Schulen. Neben den Sorgentelefonen gibt es ebenfalls Ansprechpartner in den Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ).