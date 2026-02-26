In Dresden steht das Klimaschutzkonzept auf der Kippe. Denn im Stadtrat gibt es Widerstand aus einzelnen Fraktionen. Die Aktionen für eine Wärmewende gehen weiter.

Klimaschützer haben in Dresden mit einer neuerlichen Straßenblockade für eine Wende in der Wärmeversorgung hin zu erneuerbaren Energien protestiert (Archivbild).

Dresden - Etwa zwei Dutzend Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion haben in Dresden erneut eine innerstädtische Kreuzung blockiert, um gegen die drohende Ablehnung des Klimaschutzkonzeptes durch den Stadtrat zu protestieren. Unter dem Motto „Erdgas verfeuert unsere Zukunft“ stellten sie sich in der Nähe des Rathauses mehrmals für einige Minuten auf die Fahrbahn und legten so kurzzeitig den Verkehr lahm. Die meisten Autofahrer blieben entspannt, ein paar reagierten mit einem Hupkonzert.

Aktivisten: Ausstieg aus fossilen Energien überfällig

„Wir haben jahrelang für ein neues Klimaschutzkonzept gekämpft. Jetzt einfach nein dazu zu sagen, ist eine Kapitulation der Politik, Dresden in die Zukunft zu führen. Damit würde Dresden einfach den Kopf in den Sand stecken vor der Klimakrise“, erklärte Aktivistin Louise Hummel-Schröter für die Initiative Parents for Future. Man habe einfach nicht die Zeit, die erarbeiteten Ressourcen ungenutzt zu lassen. Der Dresdner Stadtrat will am 26. März über das Konzept befinden.

Die Aktivisten fordern ein schnelleres und sozial gerechtes Ende des Heizens mit fossilen Brennstoffen. „Der Dresdner Stadtrat hat die Pflicht, unsere Wärmeversorgung verlässlich post-fossil zu planen. Wer beim Klimaschutz zögert, handelt nicht wertkonservativ, sondern lädt leichtsinnig Chaos ein“, argumentierte Klimaktivist Christian Bläul. Der Ausstieg aus dem fossilen Erdgas und die Wärmewende hin zu erneuerbaren Energien sei überfällig. Jede weitere Verzögerung treibe die Kosten in die Höhe.

Extinction Rebellion (Aufstand gegen das Aussterben) ist eine international agierende Umweltschutzorganisation, die Mittel des zivilen Ungehorsams nutzt, um auf drängende Probleme wie die Klimakrise und das Artensterben hinzuweisen.