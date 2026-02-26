Ein Auto fing auf der A10 zwischen dem Dreieck Havelland und Oberkrämer Feuer. Der Rauch führte zu einer Vollsperrung beider Fahrbahnen.

Oberkrämer - Nach einer Sperrung wegen eines brennenden Autos ist die A10 zwischen Dreieck Havelland und Oberkrämer wieder frei. Der Wagen ging am Morgen laut ersten Erkenntnissen womöglich wegen eines technischen Defektes in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Der 51 Jahre alte Fahrer hatte demnach zuvor diverse Fehlermeldungen erhalten und den Wagen auf dem Standstreifen abgestellt.

Laut Polizei wies der Fahrer keine Anzeichen einer Verletzung auf, er wurde aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Fahrbahn kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt worden, nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Verkehr aber inzwischen freigegeben, wie es hieß. Der Wagen stand in Richtung Prenzlau.