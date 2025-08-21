Bremen - So viele Gäste wie noch nie haben im ersten Halbjahr 2025 in Bremen übernachtet. Das kleinste Bundesland verzeichnete laut Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) fast 1,4 Millionen Übernachtungen - ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Auch für das zweite Halbjahr sind wir optimistisch, den Aufwärtstrend fortführen zu können“, sagte WFB-Geschäftsführer Oliver Rau.

Die meisten Übernachtungsgäste kommen aus Deutschland, wie WFB weiter mitteilte. Aber auch aus den Niederlanden, aus Amerika und aus Belgien reisen viele nach Bremen und bleiben über Nacht. Zusammen mit Tagesbesuchern tragen sie demnach zu rund 1,8 Milliarden Umsatz bei.