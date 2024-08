Nachdem die Polizei am Mittwoch wegen mehrerer Bombendrohungen in Ostsachsen ausgerückt ist, ist sie heute wieder wegen Bombendrohungen an zwei Schulen im Einsatz – diesmal in Plauen.

Erneute Bombendrohungen in Sachsen - nun in Plauen

Plauen - In Plauen ist die Polizei am frühen Morgen wegen Bombendrohungen an zwei Schulen ausgerückt. Erst gestern war die Polizei wegen mehrerer Bombendrohungen in Ostsachsen im Einsatz gewesen. Ein Sprecher der Polizei sagte am Morgen, die Evakuierung laufe noch. Da die Drohungen beide vor 07.30 Uhr eingingen, war zunächst unklar, ob sich bereits Schülerinnen und Schüler in den Schulgebäuden befanden.

Die Polizei sei zudem mit Sprengstoffspürhunden vor Ort, hieß es. Bisher sei noch unklar, ob es einen Zusammenhang zu den Bombendrohungen von Mittwoch gibt, so der Sprecher.

Am Mittwoch hatten Bombendrohungen den Betrieb an zwei Schulen in Görlitz und je einer in Bautzen und Lauta unterbrochen. Die Schulen wurden durchsucht. Danach gab die Polizei Entwarnung. Die Ermittlungen dauern noch an. In Sachsen hatte die Schule erst am Montag nach den Ferien wieder begonnen.

Parallel zu dem Geschehen in Ostsachsen gingen am Mittwoch auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt Drohungen ein. Bei einem Fall in Jena ermittelte die Polizei, dass bundesweit an Schulen gleichlautende Mails verschickt wurden, wie es hieß. Ob es einen Zusammenhang mit den Drohungen gegen die Schulen in Sachsen gibt, war laut Polizeidirektion Görlitz zunächst nicht bekannt.