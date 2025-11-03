Bei über 100 Veranstaltungen in Halle hat es gefunkt, sagte die Leitung des Festivals am Tag danach. In den letzten Jahren hat das „Silbersalz“ immer mehr Menschen angelockt.

Viele Menschen kam auch in diesem Jahr wieder zum „Silbersalz“-Festival nach Halle. (Archivbild)

Halle - Im dritten Jahr in Folge hat das Wissenschafts- und Medienfestival „Silbersalz“ einen Besucherrekord verzeichnet. Zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November 2025 seien 45.000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, teilte ein Sprecher des halleschen Festivals mit. In der Saalestadt waren Interessierte zu 120 Veranstaltungen eingeladen worden, darunter Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen.

Das Festival fand in diesem Jahr zum achten Mal in Halle statt. Unter dem Motto „Es funkt!“ waren auch 120 Gäste aus verschiedenen Ländern gekommen, darunter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen und Künstler.

Altes Kaufhaus als zentraler Festivalort

Ein Jahr zuvor hatte das „Silbersalz“-Festival den Angaben nach mehr als 34.000 Menschen angelockt. In diesem Jahr wollte das Festival leicht verständlich und anschaulich der breiten Öffentlichkeit neue Erkenntnisse über Energie, Biodiversität und digitale Transformation vermitteln.

Zentraler Ort des fünftägigen Festivals war ein ehemaliges mehrstöckiges Kaufhaus in der Innenstadt von Halle. Hier wurden auf rund 8.000 Quadratmetern Workshops, Ausstellungen und Filmvorführungen geboten.

Nächste Ausgabe in einem Jahr geplant

Es habe gefunkt - „zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Jung und Alt, zwischen Kunst und Erkenntnis“, erklärte die Leiterin des Festivals, Donata von Perfall. „Wir sind dankbar und glücklich, dass wir so viele Menschen begeistern konnten“, sagte sie. Zuschauerinnen und Zuschauer konnten auch die Filme des Festivals bewerten. Auf Grundlage dessen wurde unter anderem der britische Dokumentarfilm „Hoffnungsträger Wald“ von Jamie Lochhead ausgezeichnet.

Die neunte Ausgabe des Festivals soll im nächsten Jahr zwischen dem 28. Oktober und dem 1. November stattfinden. Das Silbersalz-Festival wurde 2018 von der Robert Bosch Stiftung und dem Documentary Campus ins Leben gerufen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.