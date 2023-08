Magdeburg - Die Ernte von Winterraps und Winterweizen läuft in Sachsen-Anhalt wieder an. Von beiden stehe noch ein sehr großer Teil auf den Feldern, sagte ein Sprecher des Landesbauernverbands am Freitag. Die Landwirte hofften, dass sie in den kommenden Tagen die Ernte der aktuellen Kulturen abschließen können.

Die Ernte wurde vor zwei Wochen in Teilen Sachsen-Anhalts wegen der unbeständigen Wetterlage unterbrochen. Die Winterrapsflächen hätten teilweise stärker unter der Trockenheit gelitten als erwartet. Im Durchschnitt lag der Ertrag nach Angaben des Bauernverbandes etwas unter den Erwartungen der Betriebe.

Mais und Zuckerrüben sowie die Kartoffeln profitierten von der aktuellen Witterung. Diese Feldfrüchte werden erst in den Herbstmonaten geerntet.