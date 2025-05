Hunderte Mühlen lassen ihre Flügel oder Wasserräder drehen. Der Deutsche Mühlentag wird mit Führungen und Festen in Sachsen eröffnet.

Eröffnung des Mühlentags an Pfingstmontag in Sachsen

Bad Düben - Zum Deutschen Mühlentag öffnen an Pfingstmontag (9. Juni) bundesweit rund 600 historische Mühlen ihre Türen für Besucher. Die offizielle Eröffnung wird an der Obermühle und der Bockwindmühle in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) gefeiert, wie die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung mitteilte. Nach einem ökumenischen Gottesdienst können die Besucher die beiden Mühlen entdecken und Max und Moritz als Theaterstück erleben.