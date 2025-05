Erfurt - Eine Hubschrauberbesatzung hat in Erfurt einen hilfsbedürftigen Mann in Sicherheit gebracht. Nach dem 67-Jährigen, der den Angaben zufolge an schwerer Demenz und Orientierungslosigkeit leidet, war auch aus der Luft gesucht worden, wie die Polizei mitteilte. Die Mitarbeiterin eines Pflegeheims in einem Erfurter Vorort hatte ihn am Sonntag als vermisst gemeldet.

Nachdem die Suche nach dem Mann im Umfeld des Heims sowie auf Feldwegen mit mehreren Polizeiautos erfolglos geblieben war, sei ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Die Besatzung sei auf eine erschöpft wirkende Person nahe einem Feld aufmerksam geworden. Da die Personenbeschreibung des Vermissten auf ihn passe, entschloss sich die Besatzung zur Landung.

In Thüringen kommt es immer wieder vor, dass sich hilfsbedürftige Menschen verirren. Dann ist meist die Polizei gefragt, die oft eine großangelegte Suche startet.