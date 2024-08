Coventry - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seinen Test bei Coventry City gewonnen. Die Hanseaten kamen beim englischen Zweitligisten zu einem 2:1 (1:1). Keke Topp (5.) per Kopf und Marvin Ducksch (85.) trafen zum verdienten Erfolg der Gäste. Jack Rudoni (28.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.Bei Werder fehlten unter anderem Abwehrchef und Kapitän Marco Friedl sowie Stürmer Dawid Kownacki wegen Krankheit. Dennoch zeigten sich die Bremer vor 11.301 Zuschauern im Vergleich zu den Partien im Trainingslager in Österreich gegen US Lecce (0:3) und Sheffield Wednesday (2:2) verbessert.Vor dem Spiel in der Coventry Building Society Arena hatte eine andere Formation des SV Werder ebenfalls gegen eine Auswahl von Coventry City auf dem Trainingsgelände des englischen Clubs unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Dieses Spiel verloren die Bremer glatt mit 0:4 (0:3). Trainer Ole Werner wollte mit dem Doppel-Test allen Spielern aus seinem Kader die Chance geben, über 90 Minuten zu spielen.