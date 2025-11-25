August Pedersen erzielt sieben Treffer, doch am Ende jubeln die Dänen. Warum der Einzug in die nächste Runde trotzdem sicher ist.

Hannover - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die erste Niederlage in der Vorrunde der European League kassiert. Das Heimspiel in der Gruppe G gegen den dänischen Vertreter Fredericia HK endete 31:34 (16:17). Der Einzug der Niedersachsen in die Hauptrunde stand aber schon zuvor fest. Nach dem 31:29 im Hinspiel gegen Fredericia nehmen die „Recken“ 2:2 Punkte mit. Beste Werfer der TSV waren August Pedersen und Renars Uscins mit je sieben Toren.

Die Dänen, bei denen in Kreisläufer Evgeni Pevnov ein früherer Hannoveraner im Kader stand, starteten stark. Über 9:8 (17. Minute) und 11:9 (19.) zog Fredericia auf 14:11 davon. Bis zur Halbzeit hatte das Team von TSV-Trainer Christian Prokop aber wieder den Anschluss hergestellt.

Aber auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste das spielbestimmende Team. Fredericia baute seinen Vorsprung auf bis zu vier Treffer aus. In der 52. Minute stand es 27:23 für die Dänen. Beim 26:27 (54.) keimte noch einmal Hoffnung auf, doch Fredericia bleib stabil und siegte verdient