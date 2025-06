Er will ansprechbar sein und von seinem Glauben berichten. Ein 33-Jähriger wird an diesem Wochenende zum Priester geweiht. Er beantwortet die Frage, warum er einer von so wenigen ist.

Magdeburg - Im katholischen Bistum Magdeburg wird am Samstag erstmals seit 2020 wieder ein Priester geweiht. Der 33 Jahre alte Matthäus Ruby stamme aus Burg bei Magdeburg und habe bis zu seinem 28. Lebensjahr in einem Zivilberuf gearbeitet, teilte eine Bistumssprecherin mit. Auf dem Weg zum Priesteramt sei er 2024 zum Diakon geweiht worden. Bis zur nächsten Priesterweihe im Bistum Magdeburg wird es wieder eine Weile dauern. Für 2026 gebe es wieder keinen Kandidaten, ein junger Mann befinde sich aber in der Ausbildung.

Auf die Frage, warum sich so wenige junge Männer für diesen Weg entscheiden und ob es am Zölibat liegt, sagte Matthäus Ruby laut der Mitteilung des Bistums: „Ich glaube nicht, dass die katholische Kirche mit der Abschaffung des Zölibats wieder mehr Priesterkandidaten hätte. Vielmehr ist es das gesellschaftliche Phänomen, dass sich junge Menschen nicht mehr festlegen wollen. Ich aber lege mich fest. Und ich habe in den vergangenen sieben Jahren für mich herausgefunden, dass ich in dieser Lebensform glücklich und zufrieden leben kann.“ Ruby ergänzte: „Als Priester kann ich nur eines tun: authentisch sein, ansprechbar und von meinem Glauben berichten.“