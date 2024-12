So richtig viel Schnee ist in Sachsen bisher noch nicht gefallen. Trotzdem haben die ersten Skigebiete ihre Pisten geöffnet - Kunstschnee machts möglich.

Altenberg/Eibenstock - Die ersten sächsischen Skigebiete sind in die Saison gestartet. In Altenberg im Osterzgebirge liefen die Skilifte an, nachdem in den vergangenen Tagen Schneekanonen für gute Pistenverhältnisse gesorgt hatten. Auch weiter westlich in der Skiarena Eibenstock ging der reguläre Skibetrieb los, wie die Betreiber mitteilten.

In Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal stand zwar auch die Saisoneröffnung an - allerdings noch ohne Skibetrieb. Nach Angaben des sächsischen Tourismusministeriums planen die meisten Skigebiete, ihre Pisten in der nächsten Woche zu öffnen.

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage sind allerdings wenig winterlich. Laut Deutschem Wetterdienst zieht eine Warmfront durch, die milde Temperaturen mit Plusgraden auch in den Bergen bringt. Zudem werde es Anfang der Woche im Bergland sehr stürmisch.

In Sachsen gibt es 67 Skigebiete und mehr als 40 Skilifte - überwiegend betrieben von privaten Vereinen. Oberwiesenthal ist mit sechs Liften das größte Skigebiet im Freistaat.