Berlin - Nach dem Eisregen und einem Ausfall des ganzen Berliner Straßenbahn-Netzes seit Montagmorgen sind die ersten Züge am Vormittag wieder gefahren. Die Linie M5 sei wieder im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hackescher Markt und Betriebshof Lichtenberg unterwegs, teilte die BVG mit. „Die ersten Fahrten sind gut angelaufen.“ Die ganze Nacht habe man an der Enteisung der Oberleitungen gearbeitet. Die Arbeiten seien nicht fertig, daher müsse weiter mit starken Einschränkungen im Tramverkehr gerechnet werden.

Schwierigkeiten bereiten auch die Information und die Verbindungssuche der Fahrgäste über Apps und Internetseiten. Wegen der extremen Wetterlage in ganz Deutschland und den außergewöhnlich vielen Anfragen kämen die IT-Systeme der externen Firma an ihre Grenzen.

Die BVG betonte, dass Berlin von dem Wetter besonders betroffen gewesen sei. Die eisigen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad vor wenigen Tagen seien kein großes Problem gewesen. Aber die „untypische Wetterlage“ mit gefrierendem Regen sei „problematisch für einen sicheren Straßenbahnbetrieb“. Regional sei Berlin vom Eisregen ab Sonntagabend besonders stark betroffen gewesen. Vergleiche mit anderen Gebieten, Wetterlagen und Verkehrssystemen seien daher nicht möglich.