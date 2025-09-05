Bei einem Turnier in Andalusien muss Alba nach den ersten beiden Testspielerfolgen die erste Vorbereitungsniederlage einstecken. Am Samstag geht es gegen Real Madrid weiter.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre erste Testspielpleite in der Saisonvorbereitung kassiert. Das neuformierte Team von Trainer Pedro Calles verlor am Freitagabend im Rahmen des „Costa del Sol“-Turniers beim amtierenden Champions-League-Sieger Unicaja Malaga klar mit 76:92 (48:47). Beste Berliner Werfer waren Boogie Ellis mit 18 und Norris Agbakoko mit 14 Punkten.

Am Samstag trifft Alba an selber Stelle gegen das europäische Spitzenteam Real Madrid (20.00 Uhr) an. Zuvor hatte es zwei deutliche Siege gegen die Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg und Löwen Braunschweig gegeben. Saisonstart ist für die Berliner in der Bundesliga am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Gladiators Trier.

Nach dem Ausscheiden seiner isländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft war Kapitän Martin Hermannsson zwar wieder zum Team dazugestoßen, kam gegen Malaga aber noch nicht zum Einsatz. Den Kader von neun Profis komplettierten zwei Nachwuchsakteure und Gastspieler Bennet Hundt.