Am Sonntagmorgen kommt es im Landkreis Emsland zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Insassen eines Fahrzeugs fliehen vom Unfallort.

Nach einem Auffahrunfall auf der A31 flohen die Unfallverursacher mit einem weiteren Fahrzeug. (Symbolbild)

Meppen - Nach einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten auf der A31 bei Meppen (Landkreis Emsland) sind die Verursacher mit einem zweiten Auto geflohen. Wie die Polizei weiter mitteilte, prallten am frühen Sonntagmorgen die beiden Fahrzeuge auf der Autobahn zusammen.

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto eines 50-Jährigen, der dadurch schwer verletzt wurde. Der Wagen landete auf einem Acker am Straßenrand.

Laut Angaben der Polizei rissen die Insassen des zweiten Unfallautos daraufhin die Kennzeichen ihres Fahrzeugs ab und stiegen in ein weiteres Auto. Das kaputte Auto ließen sie auf der Autobahn stehen. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.