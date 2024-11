Die Frauen des VfL Wolfsburg halten dem Druck stand. Bei Galatasaray Istanbul holen sie in der Champions-League-Saison ihre ersten drei Punkte und erzielen ihre ersten Tore. Eine Schwedin überragt.

Erster Saisonsieg für Wolfsburgerinnen: 5:0 in Istanbul

Istanbul - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren ersten Sieg in der Champions League in dieser Saison geholt. Im dritten Spiel der Gruppe A kamen die deutschen Pokalsiegerinnen bei Galatsaray Istanbul zu einem am Ende souveränen 5:0 (1:0).

Joelle Wedemeyer (24.) brachte ihr Team in Führung. Der Schwedin Rebecka Blomqvist (63., 77., 90.+6) gelang im zweiten Abschnitt ein Hattrick. Vivien Endemann (90.+7) setzte den Schlusspunkt. Damit beendete das Team von Trainer Tommy Stroot seine bisherige Torlosigkeit in der Königsklassen-Saison.

Nach dem 0:1 bei der AS Rom und dem 0:2 gegen Olympique Lyon standen die Wolfsburgerinnen unter Druck gegen die ebenfalls noch punktlosen Istanbulerinnen. Stroot änderte seine Startelf dennoch auf sechs Positionen im Vergleich zum 3:0 in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Allerdings musste der Trainer auch die erkrankten Alexandra Popp und Lena Lattwein ersetzen.

In der Schlussphase wird es deutlich

Die Gäste aus Niedersachsen waren ihren Gegnerinnen klar überlegen und hatten schon in der ersten Hälfte zahlreiche Chancen. Ein früher Treffer von Blomqvist (8.) wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Wedemeyers Tor per Kopf nach einem Eckball von Svenja Huth war dann korrekt.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die VfL-Frauen klar besser. Beim Pfostenschuss durch Justin Kielland (61.) hatten die Wolfsburgerinnen Pech. Kurz darauf traf Janina Minge die Latte, beim Abpraller reagierte Blomqvist am schnellsten und staubte ab. Es folgte die Show der Schwedin, die noch zweimal traf. Endemann machte den deutlichen Sieg perfekt.