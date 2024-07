Leipzig - Die Universität Leipzig will künftig auch auf der Tanzfläche exzellent sein. Erstmals seit 1990 richtete sie nun wieder einen Universitätsball aus. Und er soll nicht der letzte gewesen sein. „Wir wollen weitere Bälle folgen lassen“, sagte Universitätssprecher Carsten Heckmann. Eine konkrete Planung gebe es aber noch nicht. Gemeinsam wolle man nicht nur den festlichen Höhepunkt des Sommersemesters begehen, sondern auch einen außergewöhnlichen Zugang zu wissenschaftlichen Fragestellungen und Forschungsergebnissen schaffen, hieß es. Motto des Abends: „Leipzig: Exzellent!“

Der Zuspruch bei der Wiederauflage des Balles war auf jeden Fall groß. Nach Angaben der Universität kamen 430 Gäste in die Kongresshalle am Zoo und sorgten für eine ausverkaufte Veranstaltung. Rektorin Eva Inés Obergfell eröffnete den Ball mit einer Tischrede und erinnerte an eine lange Universitätstradition. Schon 1849 habe es einen „Ball der Universität“ gegeben, damals sei er aber vor allem den Professoren vorbehalten geblieben. Seit 1947 hätten Bälle auch in der Kongresshalle stattgefunden.