Erst das Armband klauen, dann im gleichen Laden verkaufen wollen – doch die Mitarbeiter eines Juwelier-Geschäfts durchschauen den Trick.

Braunschweig - Auf frischer Tat ist ein Dieb in Braunschweig gefasst worden. Der 30-Jährige hatte versucht, ein zuvor in einem Juwelier-Geschäft gestohlenes Armband im gleichen Laden wieder zu verkaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Mitarbeiter des Geschäftes ließen sich am Montag jedoch nicht überlisten.

Armband im Wert von 1.900 Euro

Der Mann hatte den Laden zunächst betreten, um angeblich ein Schmuckstück zu verkaufen. Nachdem es zu keiner Einigung gekommen war, verließ er das Geschäft wieder - soll dabei aber das Armband im Wert von circa 1.900 Euro gestohlen haben. Weniger später tauchte er laut Polizei dann erneut auf, um eben jenes Armband zu verkaufen. Beschäftigte hatten den Diebstahl inzwischen bemerkt und die Polizei alarmiert.

Bei einem beschleunigten Verfahren wurde der Mann bereits heute beim Amtsgericht Braunschweig zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach Polizeiangaben ist der Mann in der Vergangenheit bereits häufiger durch Diebstähle aufgefallen: Er war erst am 25. September aus dem Gefängnis entlassen.