Aue zeigt nach frühem Rückstand Moral und belohnt sich in Sinsheim mit einem Punkt. So richtig helfen kann der Zähler nicht.

Sinsheim - Mit großer Moral erkämpft sich Erzgebirge Aue bei der TSG Hoffenheim II einen Punkt. Das 1:1 (0:1) war am Ende mehr als verdient, doch in der Tabelle der 3. Liga hat der Punkt wenig Auswirkung. Aue rutschte mit dem Remis auf Rang 18 ab. Hoffenheim bleibt Achter. Umut Tohumcu (2. Minute) hatte die TSG mit der ersten Chance in Führung gebracht, ehe Tristan Zobel (58.) zum Ausgleich traf.

Schon nach 1:29 Minuten klingelte es im Auer Kasten. Die Gäste konnten nur halbherzig klären, der abgewehrte Ball fliegt Tohumcu vor die Füße und er schießt aus neun Metern zur Führung ein. Aue steckte nicht auf, machte viel Druck, doch die Chancen wurden nicht genutzt, wie beim Schuss von Marvin Stefaniak (4.), dessen Ball Zentimeter am linken Pfosten vorbeiging. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Jannic Ehlers in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, doch TSG-Keeper Luca Philipp parierte den Kopfball aus Nahdistanz glänzend.

Nach dem Wechsel belohnte sich Aue mit dem Ausgleich. Der Kopfball von Tristan Zobel (57.) prallte von der Latte zurück, im Nachdrücken über die Linie wird Zobel vom TSG-Spieler Valentin Lässig unfreiwillig unterstützt.