Aue (dpa) - - Franco Schädlich und Finn Hetzsch haben beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue Profiverträge ab der kommenden Saison erhalten. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die beiden 18 Jahre alten Nachwuchstalente aus der U19-Mannschaft spielen im Mittelfeld. „Beide haben in den letzten Jahren bei uns im Nachwuchsleistungszentrum eine richtig gute Entwicklung genommen. Aktuell gehören sie bereits zum Kader unseres Drittliga-Teams und sind regelmäßig beim Training dabei. Von daher ist ihr nächster Schritt samt Profivertrag folgerichtig und zukunftsweisend zugleich“, sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Pressemitteilung.