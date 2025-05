Aues Trainer Jens Härtel startet am 23. Juni in die Saisonvorbereitung.

Aue - Trainer Jens Härtel vom Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue bittet sein Team am 23. Juni zum ersten Training. Dafür absolvieren die Profis die obligatorischen Leistungsüberprüfungen. Das erste Testspiel ist dann für den 27. Juni (17.30 Uhr) beim FV Krokusblüte Drebach geplant. Insgesamt sind sechs Freundschaftsspiele vorgesehen, darunter auch ein internationaler Vergleich am 5. Juli(14.00 Uhr) beim Glenavon FC in Nordirland.

Gleich danach geht es in Trainingslager nach Bad Gögging in Bayern, wo dann zwei Tests gegen den Würzburger FV 04 am 8. Juli und drei Tage später zum Abschluss bei der SpVgg. Bayreuth anstehen. Höhepunkt der Vorbereitung ist dann das Testspiel gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach daheim am 18. Juli (17.30 Uhr), ehe am ersten August-Wochenende der Drittligastart ist.