Erzgebirge Aue ist gegen Viktoria Köln in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Die Tore erzielen die Gäste und feiern eine Premiere im Erzgebirgstadion.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der Abstiegszone der dritten Fußball-Liga stecken. Gegen Viktoria Köln kassierte die Mannschaft von Aue-Trainer Jens Härtel beim 0:3 (0:2) die dritte Niederlage am fünften Spieltag. Vor 7.349 Zuschauern im Erzgebirgstadion waren die Gastgeber im ersten Spiel nach der Länderspielpause zunächst dominant, vergab aber viele Chancen. Die Gäste zeigten sich sehr effizient und kamen zum ersten Sieg in Aue überhaupt.

So schloss Leonhard Münst mit der ersten Kölner Möglichkeit eine schöne Kombination per Kopf ab (20.). Beim zweiten Gegentreffer wurde Tim Kloss von Aues Abwehrspieler Ryan Malone angeköpft, von dessen Kopf flog der Ball ins Tor und ließ Kapitän Martin Männel erneut keine Chance (44.).

Nach dem Seitenwechsel ließ Aue jegliche Bestrebungen zur Aufholjagd vermissen und wurde nach rund einer Stunde von den eigenen Fans ausgepfiffen. Dagegen belohnten sich die in Halbzeit zwei dominierenden Kölner mit dem dritten Treffer durch Benjamin Zank (86.).