Mit einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats will das Duo Ragazzki erst in Deutschland und dann beim ESC in Wien überzeugen. Vorab verrieten die beiden, wo am meisten Unterstützung herkommt.

Köln - Für den ESC-Bewerber und YouTuber Marti Fischer kommt das wichtigste Feedback zu seiner Arbeit vor allem aus der Familie. „Mein größter Fan und gleichzeitig größte Kritikerin ist meine Mutter“, sagte der 35-jährige gebürtige Niedersachse der Deutschen Presse-Agentur. Fischer („Barbaras Rhabarberbar“) ist Teil des neu gegründeten Duos Ragazzki, das sich als eines von neun Musik-Acts darum bewirbt, Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien zu vertreten.

Der durch YouTube-Videos bekanntgewordene Fischer kommt aus Salzgitter, lebt aber schon länger in Berlin. Zusammen mit David „Miirtek“ Starosciak (33) aus Flonheim (Rheinland-Pfalz), will Fischer mit dem Gute-Laune-Song „Ciao Ragazzki“, einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats, überzeugen. Auch Starosciak gab im Gespräch an, dass viel Support aus der Familie kommt.