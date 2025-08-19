Sachsen-Anhalt ist nicht das klassische Bundesland für den langen Urlaub. Reisende bleiben oft nur wenige Tage. Wie sehen die aktuellen Zahlen aus?

Die Region an Saale und Unstrut lädt unter anderem mit den Weinbergen ein. (Archivbild)

Halle - Sachsen-Anhalt kann mit den bundesweiten Rekordzahlen im Tourismus nicht mithalten. Während deutschlandweit im ersten Halbjahr 223,3 Millionen Übernachtungen und damit 0,1 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr registriert wurden, verzeichnete das Bundesland einen Rückgang. Wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte, lag die Zahl der Übernachtungen in Sachsen-Anhalt von Januar bis Juni bei fast 3,758 Millionen und damit 1,9 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Die Zahl der Gästeankünfte hingegen stieg um 0,5 Prozent auf rund 1,565 Millionen.

In die Statistik fließen die Ergebnisse von Beherbergungsbetrieben ab zehn Schlafgelegenheiten ein.