Was erwarten junge Menschen in Deutschland von der EU? Welche Fragen haben sie? Und was beschäftigt sie momentan? Wie Vertreterinnen und Vertreter der Kommission das herausfinden wollen.

Halle - Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union haben in Halle eine deutschlandweite Tour gestartet, um mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen. In einem mobilen Podcast- und Video-Studio wurden Fragen und Botschaften an die EU aufgenommen und unter anderem über Sicherheit, europäischen Zusammenhalt und die Zukunft der EU diskutiert, teilten die Veranstalter mit. Die Jugendkampagne der Europäischen Kommission war Teil der Karrieremesse „Chance“ und soll nun deutschlandweit auf Tour durch alle Bundesländer gehen.

„Jungen Menschen gehört die Zukunft – und sie sollten diese schon heute mitgestalten können“, sagte die Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, Barbara Gessler. Sie sei gespannt, im Rahmen der Kampagne #LassReden von jungen Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Haltungen zu hören.

Die Kampagne richtet sich den Angaben nach vor allem an Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Herausgefunden werden soll etwa, welche Themen die jungen Menschen derzeit beschäftigen und welche Erwartungen sie an Europa haben.