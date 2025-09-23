Und wieder einmal haben Lottospieler gespannt geschaut, ob sie die richtigen Zahlen getippt haben. Wer darf sich freuen? Ein Überblick, was bereits bekannt ist.

Helsinki/Münster - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Berlin. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus der Hauptstadt haben die richtigen Zahlen getippt, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit ist der Lotto-Rekordgewinn für Deutschland eingestellt. Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 lag nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler richtig. In kein anderes Bundesland ging der 120-Millionen-Euro-Jackpot bisher zweimal.

Im Juli 2022 wurde erstmals der Jackpot mit dem Höchstwert von 120 Millionen Euro geknackt. Der Gewinn ging damals nach Dänemark. Im November 2022 gelang dies einem Berliner. Er stellte damit einen Lottogewinnrekord für Deutschland auf. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein. Im Januar 2024 ging der Jackpot nach Norwegen, im Juni vergangenen Jahres nach Dänemark und zuletzt im Mai 2025 nach Baden-Württemberg.

Immer wieder wird der Jackpot geteilt. Im April gab es 60 Millionen Euro für Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien, im Dezember 2024 für Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der aktuelle Jackpot war seit August nicht mehr geknackt worden.

Jackpot baut sich auf

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Ist die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wandert das nicht ausgeschüttete Geld in die zweite Gewinnklasse. Je länger diese Phase dauert, desto größer wird der Pott auch hier. Der Ort der Ziehung ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.