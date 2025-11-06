Bayern legt in Paris stark vor, doch nach der Pause drehen die Franzosen auf. Am Ende behalten die Münchner die Nerven und feiern einen Auswärtssieg in der Euroleague.

Paris - Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Siegeszug in der Euroleague fortgesetzt. Die Münchner gewannen auswärts bei Paris Basketball mit 86:82 (53:42). Es war der dritte Erfolg in Serie für das Team von Trainer Gordon Herbert. Xavier Rathan-Mayes war mit 16 Punkten bester Werfer für den FC Bayern. Europameister Andreas Obst kam auf zwölf Zähler.

Zuvor hatte der deutsche Meister den italienischen Club Virtus Bologna und überraschend auch Real Madrid besiegt. Die Bayern stehen nach neun von 38 Spieltagen in der Ligaphase bei fünf Siegen und vier Niederlagen.

Paris kommt stark zurück

In der ersten Hälfte dominierten die Münchner dank einer starken Leistung in der Offensive die Partie. Aber auch viele Defensiv-Rebounds landeten in den Händen der Bayern. Zwischenzeitlich bauten sie die Führung auf 16 Punkte aus. Mit einem Halbzeitergebnis von 53:42 für die Bayern ging es in die Pause.

Paris kam wiedererstarkt aus der Kabine zurück und wandelte den Rückstand in eine 66:63-Führung um. Doch die Bayern hielten dagegen und erkämpften sich am Ende den knappen Sieg.

Die Münchner haben das Erreichen der Euroleague-Playoffs als Ziel ausgegeben. Nach dem Abschied von Alba Berlin ist der FC Bayern der einzige deutsche Vertreter im höchsten europäischen Clubwettbewerb.