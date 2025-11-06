Dresden - Auf einer Baustelle in Dresden ist ein Arbeiter verunglückt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, lag der Verletzte in einer etwa zwei bis drei Meter tiefen Baugrube neben einem Fernwärmerohr und war ansprechbar, wie es hieß. Mehrere andere Bauarbeiter betreuten ihn bereits. Mit Hilfe einer Vakuummatratze, einer Krankentrage und eines auf der Baustelle stehenden Krans sei der Arbeiter dann am frühen Nachmittag gerettet worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.