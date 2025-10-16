Waltershausen - Eine Bewohnerin eines Pflegeheims in Waltershausen (Kreis Gotha) ist nach einer Rauchentwicklung schwer verletzt worden. Die 75-Jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei berichtete. Drei weitere Bewohner im Alter von 50 und 62 Jahren erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Rauchgasvergiftungen. Vorsorglich wurden alle übrigen Bewohner des Heims evakuiert. Die Ursache für die Rauchentwicklung in der Wohneinheit der 75-Jährigen ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.